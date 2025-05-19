Парламентські вибори в Португалії: керівний альянс перемагає, але не здобуває більшість

На дострокових парламентських виборах у Португалії перемагає керівний Демократичний альянс (AD), однак не здобуває більшості, необхідної для самостійного формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За результатами підрахунку всіх голосів у країні, AD отримує 89 місць у 230-місному парламенті, що на 9 більше, ніж на попередніх виборах.

"Португальці не хочуть більше позачергових виборів, вони хочуть чотирирічний законодавчий орган", – заявив прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенергу.

Він сказав, що результати виборів є вотумом довіри з боку португальців, який опозиція повинна поважати.

Друге місце майже поділили між собою Соціалістична партія і ультраправа політсила Chega ("Досить").

Зокрема, португальські ультраправі перевершили більшість прогнозів опитувань і отримали 58 місць, що на 8 більше, ніж минулого року.

Соціалісти отримали всього на 50 тисяч голосів більше, ніж Chega, однак втратили місця у парламенті (з 78 до 58), що стало величезним ударом для однієї з двох основних партій Португалії.

Лідер соціалістів Педру Нуно Сантуш заявив, що піде у відставку.

Голоси з-за кордону, які будуть підраховані найближчими днями, все ще можуть вивести ультраправих на чисте друге місце, що стане першим випадком за майже 40 років, коли соціалісти не потраплять до двійки лідерів.

Монтенегру відмовився укладати будь-які угоди з ультраправими, що означає, що його уряд буде змушений домовлятися про часткову підтримку у парламенті, якщо не знайде іншого рішення. Він заявив, що очікує на формування чергового уряду меншості.

Розпуску парламенту і оголошенню дострокових виборів передував скандал щодо збагачення родини прем’єра Монтенегру.

У центрі кризи перебувала консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра. Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів.

Вотум недовіри проти себе ініціював сам премʼєр, який виступав проти формування парламентської комісії з розслідування бізнесу його родини.