Радник лідера Центристської партії Фінляндії йде у відставку після скандалу з порновідео

У Фінляндії Йірка Хакала, спеціальний радник лідера Центристської партії Антті Кайкконена, залишає свою посаду після того, як таблоїд Ilta-Sanomat повідомив про зйомку порновідео в його квартирі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Yle.

Видання заявило, що отримало відео через платформу для дорослих OnlyFans і ідентифікувало локацію зйомки як квартиру Хакали.

Секретар Центристської партії Антті Сііка-ахо підтвердив у коментарі телеканалу Yle, що Хакала більше не обійматиме посаду радника Кайкконена.

Водночас він повідомив, що Хакала залишиться працювати у партії, але не уточнив, у якій саме ролі.

"Я не буду в це вдаватися і більше нічого не коментуватиму", – сказав Сііка-ахо, відмовившись відповідати й на запитання щодо причин переведення радника.

Журналісти Yle також намагалися зв’язатися з Антті Кайкконеном, однак він не відповів на дзвінок, а згодом надіслав текстове повідомлення, у якому заявив, що не коментуватиме ситуацію.

За інформацією Yle, на цей момент Хакала перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, в Італії усунули від роботи виховательку дитсадка через акаунт на OnlyFans.

У 2023 році Суд ЄС зобов'язав OnlyFans сплачувати податок на додану вартість з усієї суми, сплаченої підписником, а не лише з 20%-го збору.