Советник лидера Центристской партии Финляндии уходит в отставку после скандала с порновидео

В Финляндии Йирка Хакала, специальный советник лидера Центристской партии Антти Кайкконена, покидает свой пост после того, как таблоид Ilta-Sanomat сообщил о съемке порновидео в его квартире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Издание заявило, что получило видео через платформу для взрослых OnlyFans и идентифицировало место съемки как квартиру Хакалы.

Секретарь Центристской партии Антти Сиика-ахо подтвердил в комментарии телеканалу Yle, что Хакала больше не будет занимать должность советника Кайкконена.

В то же время он сообщил, что Хакала останется работать в партии, но не уточнил, в какой именно роли.

"Я не буду в это вдаваться и больше ничего не буду комментировать", – сказал Сиика-ахо, отказавшись отвечать и на вопросы о причинах перевода советника.

Журналисты Yle также пытались связаться с Антти Кайкконеном, однако он не ответил на звонок, а впоследствии прислал текстовое сообщение, в котором заявил, что не будет комментировать ситуацию.

По информации Yle, на данный момент Хакала находится на больничном.

Напомним, в Италии отстранили от работы воспитательницу детского сада из-за аккаунта на OnlyFans.

В 2023 году Суд ЕС обязал OnlyFans платить налог на добавленную стоимость со всей суммы, уплаченной подписчиком, а не только с 20-процентного сбора.