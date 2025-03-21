В Італії усунули від роботи виховательку дитсадка через акаунт на OnlyFans

Виховательку католицького дитячого садка в провінції Тревізо, що на півночі Італії, усунули від роботи через те, що вона завела акаунт на платформі OnlyFans.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tribuna di Treviso.

29-річна вихователька Єлена Барага працює в дитсадку за безстроковим контрактом.

Нещодавно хтось виявив акаунт Бараги в OnlyFans і повідомив про це керівництво дитсадка.

Там відбулися збори, на яких жінку звинуватили в поведінці, що не відповідає релігійному іміджу закладу, і відсторонили від роботи без збереження зарплати.

Сама Барага в коментарі ЗМІ заявила, що не відчуває ніякого сорому і не соромиться демонструвати своє тіло.

"Багато батьків на моєму боці, вони хочуть, щоб я залишилася і навчала їхніх дітей", – стверджує вона.

OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тімоті Стоклі. Платформа бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна насамперед за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

У 2023 році Суд ЄС зобов'язав OnlyFans сплачувати податок на додану вартість з усієї суми, сплаченої підписником, а не лише з 20%-го збору.