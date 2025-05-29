Іванішвілі відмовився зустрічатися з послом США з "посланням" від адміністрації Трампа

Засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з послом США Робін Даніган, яка мала передати йому офіційне повідомлення від адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві посольства США в Тбілісі, оприлюдненій 28 травня, пише "Європейська правда".

За словами американської сторони, 22 травня посол Даніган на прохання держсекретаря США Марко Рубіо звернулася до Іванішвілі з проханням про особисту зустріч.

Метою було передати послання від Вашингтона та вкотре пояснити, які конкретні кроки може зробити уряд Грузії, щоб відновити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.

Однак Іванішвілі відмовився зустрічатися з очільницею посольства США.

"Ми сподіваємося, що грузинський уряд щиро прагне повернутися до 33-річного партнерства та дружби з Америкою та американським народом", – йдеться в заяві посольства США.

Це загострення у відносинах відбувається на тлі кризи у грузинсько-американських відносинах, яка посилилася після ухвалення Тбілісі так званого "закону про іноземних агентів", що викликав різку критику з боку США та ЄС, та подальшого відхилення Грузії від прозахідного курсу.

Бідзіна Іванішвілі, олігарх і фактичний керівник партії влади Грузії, не обіймає офіційної посади, однак у США та Європі його вважають ключовою фігурою, що впливає на рішення грузинського уряду.

Нагадаємо, 5 травня Палата представників США схвалила MEGOBARI Act, що передбачає покарання влади Грузії за демократичний відкат і водночас закладає підвалини для поглиблення двосторонньої співпраці, коли ситуація зміниться.

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