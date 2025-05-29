Иванишвили отказался встречаться с послом США с "посланием" от администрации Трампа

Основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом США Робин Даниган, которая должна была передать ему официальное сообщение от администрации президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованном 28 мая, пишет "Европейская правда".

По словам американской стороны, 22 мая посол Даниган по просьбе госсекретаря США Марко Рубио обратилась к Иванишвили с просьбой о личной встрече.

Целью было передать послание от Вашингтона и в очередной раз объяснить, какие конкретные шаги может сделать правительство Грузии, чтобы восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

Однако Иванишвили отказался встречаться с главой посольства США.

"Мы надеемся, что грузинское правительство искренне стремится вернуться к 33-летнему партнерству и дружбе с Америкой и американским народом", – говорится в заявлении посольства США.

Это обострение в отношениях происходит на фоне кризиса в грузинско-американских отношениях, который усилился после принятия Тбилиси так называемого "закона об иностранных агентах", вызвавшего резкую критику со стороны США и ЕС, и дальнейшего отклонения Грузии от прозападного курса.

Бидзина Иванишвили, олигарх и фактический руководитель партии власти Грузии, не занимает официальной должности, однако в США и Европе его считают ключевой фигурой, влияющей на решения грузинского правительства.

Напомним, 5 мая Палата представителей США одобрила MEGOBARI Act, предусматривающий наказание властей Грузии за демократический откат и одновременно закладывающий основы для углубления двустороннего сотрудничества, когда ситуация изменится.

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