NYT: США призупинили експорт авіаційних і напівпровідникових технологій до Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила експорт до Китаю критично важливих американських технологій, зокрема пов’язаних із виробництвом реактивних двигунів, напівпровідників, хімікатів і спеціалізованого обладнання.

Про це повідомили виданню NYT джерела, знайомі з ситуацією, інформує "Європейська правда".

Заходи стали відповіддю на нещодавнє обмеження експорту з боку Пекіна щодо ключових мінералів, що може серйозно зашкодити американським ланцюгам постачання.

Нові обмеження поглиблюють загрозу так званої "війни ланцюгів постачання" між двома найбільшими економіками світу, які дедалі активніше використовують контроль над критично важливими ресурсами як інструмент тиску в торговельному протистоянні.

Протистояння у сфері технологій і сировини може серйозно вплинути на компанії, які залежать від імпорту – зокрема виробників літаків, автомобілів, робототехніки та мікросхем.

Також це ускладнює спроби укласти довгострокову торговельну угоду після тимчасового пом’якшення митних тарифів 12 травня.

Попри заяви про бажання уникнути економічного розриву відносин, США продовжують вводити нові обмеження. Державний секретар Марко Рубіо заявив у середу, що Вашингтон почне "агресивно скасовувати" візи для китайських студентів, які навчаються за стратегічними спеціальностями або мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю.

Американські посадовці очікували, що після домовленостей у травні Китай пом’якшить свої експортні обмеження, але цього не сталося.

Хоча Пекін нещодавно поновив частину постачань рідкісноземельних металів і магнітів, обсяги лишаються обмеженими.

Нагадаємо, під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.