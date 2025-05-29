NYT: США приостановили экспорт авиационных и полупроводниковых технологий в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила экспорт в Китай критически важных американских технологий, в частности связанных с производством реактивных двигателей, полупроводников, химикатов и специализированного оборудования.

Об этом сообщили изданию NYT источники, знакомые с ситуацией, информирует "Европейская правда".

Меры стали ответом на недавнее ограничение экспорта со стороны Пекина в отношении ключевых минералов, что может серьезно навредить американским цепочкам поставок.

Новые ограничения усугубляют угрозу так называемой "войны цепочек поставок" между двумя крупнейшими экономиками мира, которые все активнее используют контроль над критически важными ресурсами как инструмент давления в торговом противостоянии.

Противостояние в сфере технологий и сырья может серьезно повлиять на компании, которые зависят от импорта – в частности, производителей самолетов, автомобилей, робототехники и микросхем.

Также это осложняет попытки заключить долгосрочное торговое соглашение после временного смягчения таможенных тарифов 12 мая.

Несмотря на заявления о желании избежать экономического разрыва отношений, США продолжают вводить новые ограничения. Государственный секретарь Марко Рубио заявил в среду, что Вашингтон начнет "агрессивно отменять" визы для китайских студентов, которые учатся по стратегическим специальностям или имеют связи с Коммунистической партией Китая.

Американские чиновники ожидали, что после договоренностей в мае Китай смягчит свои экспортные ограничения, но этого не произошло.

Хотя Пекин недавно возобновил часть поставок редкоземельных металлов и магнитов, объемы остаются ограниченными.

Напомним, в конце апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.