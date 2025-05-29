Туск продовжив дію підвищених рівнів загрози через гібридні атаки Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про продовження дії рівнів тривоги BRAVO та BRAVO–CRP у зв’язку з підвищеними гібридними загрозами з боку Росії та Білорусі, зокрема в кіберпросторі, напередодні другого туру виборів президента.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х у четвер, 29 травня, пише "Європейська правда"

"Я ухвалив рішення про продовження дії тривожних рівнів BRAVO і BRAVO–CRP у зв’язку з гібридними та кіберзагрозами з боку Росії та Білорусі. Ми не дозволимо зовнішньому втручанню вплинути на наш виборчий процес", – заявив Туск у соцмережі.

Уряд Польщі пояснює, що другий рівень тривоги BRAVO є запобіжним заходом, пов’язаним з актуальною геополітичною ситуацією та триваючими гібридними атаками з боку Росії й Білорусі проти Польщі та інших країн ЄС. Він також враховує наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ступінь BRAVO застосовується у разі підвищеної та передбачуваної загрози терористичного характеру, навіть якщо конкретна ціль нападу ще не ідентифікована. Це другий рівень у чотирибальній шкалі національних тривог.

Водночас ступінь BRAVO–CRP стосується загроз у кіберпросторі й передбачає посилений моніторинг та координацію дій державних органів, зокрема вразливих ІТ-систем.

Тривожні ступені є сигналом для всіх державних служб і органів безпеки бути в стані підвищеної готовності. Вони покликані посилити контроль за інфраструктурою, установами, а також забезпечити координацію у випадку загроз.

Нагадаємо, партія влади Польщі заявила про кібератаку за лічені дні до першого туру президентських виборів 18 травня.

А віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.