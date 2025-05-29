У Кремлі кажуть про відсутність планів телефонної розмови Трампа і Путіна

Телефонної розмови лідерів РФ і США Владіміра Путіна і Дональда Трампа поки що не планується.

Про це заявив прессекретар господаря Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ні, поки що таких планів немає", – сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи не планується така розмова з огляду на пропозицію Москви провести черговий раунд переговорів щодо війни РФ проти України 2 червня в Стамбулі.

Він додав, що в разі необхідності розмову з президентом США можна буде узгодити досить швидко.

"Канали зв'язку налагоджені. За необхідності дуже швидко можна узгодити таку телефонну розмову. В міру потреби вона може відбутися в будь-який момент", – сказав представник Кремля.

"Але зараз головне продовжити цей процес прямих переговорів російсько-українських. І запропоновано це зробити в Стамбулі", – зазначив він.

Нагадаємо, українська сторона вимагає від Росії передати підготовлений нею "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню, про який було домовлено на переговорах у Стамбулі, не чекаючи очного раунду переговорів 2 червня.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров перед цим заявив, що Москва запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня, і вже там представити свою позицію щодо "припинення вогню".

Перед цим речниця відомства Марія Захарова вкотре відкинула посередництво США у досягненні домовленості про завершення російського вторгнення в Україну.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.