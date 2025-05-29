В Кремле говорят об отсутствии планов телефонного разговора Трампа и Путина

Телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Нет, пока таких планов нет", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли такой разговор, учитывая предложение Москвы провести очередной раунд переговоров по войне РФ против Украины 2 июня в Стамбуле.

Он добавил, что в случае необходимости разговор с президентом США можно будет согласовать достаточно быстро.

"Каналы связи налажены. При необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. По мере необходимости он может состояться в любой момент", – сказал представитель Кремля.

"Но сейчас главное продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских. И предложено это сделать в Стамбуле", – отметил он.

Напомним, украинская сторона требует от России передать подготовленный ею "меморандум" со своим видением прекращения огня, о котором было договорено на переговорах в Стамбуле, не дожидаясь очного раунда переговоров 2 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед этим заявил, что Москва предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня, и уже там представить свою позицию относительно "прекращения огня".

Перед этим пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в очередной раз отвергла посредничество США в достижении договоренности о завершении российского вторжения в Украину.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полторы-две недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.