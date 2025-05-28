Захарова відмовила Келлогу, який чекає від РФ її бачення "припинення вогню"

Росія заявляє, що не брала на себе зобовʼязання передавати США своє бачення "припинення вогню" за підсумками переговорів у Стамбулі в середині травня.

Це випливає із коментаря речниці російського Міністерства закордонних справ Марії Захарової, опублікованого на сайті цього відомства, пише "Європейська правда".

Захарову попросили прокоментувати слова спецпосланника президента США Кіта Келлога, який напередодні сказав, що американська сторона отримала від України перелік умов для завершення війни і чекає такого ж документа від РФ.

За словами речниці МЗС Росії, Москва покладається виключно на домовленість з Україною, про яку йшлось на переговорах у Стамбулі 16 травня.

В її уявленні, сторони домовились, що підготують своє бачення умов врегулювання і припинення вогню, "після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді".

"Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", – додала Захарова.

Її заява, вкупі з повітряним терором України останніх днів, є останнім публічним сигналом з боку Росії відкидання вимоги про безумовне припинення вогню.

У звʼязку з цим президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп також обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня, але рішення не гарантоване.