ЄС проведе морські військові навчання з Індією

Євросоюз та Індія на початку червня проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Європейській службі зовнішніх справ.

1-3 червня ЄС та Індія проведуть спільні морські маневри в Індійському океані, в яких будуть брати участь судна ВМС Індії і два фрегати-учасники європейської операції ATALANTA – італійський фрегат Antonio Marceglia та іспанський Reina Sofia.

Маневри зосередяться на операціях протидії піратству, відпрацюванні сумісності і протоколів комунікації та мають відображати "посилення співпраці у сфері морської безпеки між двома сторонами".

"ЄС та Індія є рішучими прихильниками вільного, відкритого і заснованого на правилах порядку на морі в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначили у комюніке.

Раніше в останні роки ЄС та Індія вже мали спільні навчання у Гвінейській затоці та Аденській затоці. Також індійський флот задіяний у супроводі кораблів, що виконують рейси у рамках Всесвітньої продовольчої програми, яку координує згадана операція ATALANTA – створена у 2008 році для протидії піратству, контрабанді зброї тощо.

Як повідомляли, цього тижня країни НАТО відпрацювали посадку бойової авіації на трасах у Фінляндії та Швеції.

Тим часом Білорусь заявила про перенесення основних маневрів навчань "Запад" вглиб країни для "зниження напруженості".







