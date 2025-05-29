ЕС проведет морские военные учения с Индией

Евросоюз и Индия в начале мая проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Европейской службе внешних дел.

1-3 мая ЕС и Индия проведут совместные морские маневры в Индийском океане, в которых примут участие корабли ВМС Индии и два фрегата-участника европейской операции ATALANTA – итальянский фрегат Antonio Marceglia и испанский Reina Sofia.

Маневры сосредоточатся на операциях по противодействию пиратству, отработке совместимости и протоколов коммуникации и должны отражать "усиление сотрудничества в сфере морской безопасности между двумя сторонами".

"ЕС и Индия являются решительными сторонниками свободного, открытого и основанного на правилах порядка на море в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечается в коммюнике.

Ранее в последние годы ЕС и Индия уже проводили совместные учения в Гвинейском заливе и Аденском заливе. Также индийский флот задействован в сопровождении кораблей, выполняющих рейсы в рамках Всемирной продовольственной программы, которую координирует упомянутая операция ATALANTA – созданная в 2008 году для противодействия пиратству, контрабанде оружия и т.д.

Как сообщалось, на этой неделе страны НАТО отработали посадку боевой авиации на трассах в Финляндии и Швеции.

Между тем Беларусь заявила о переносе основных маневров учений "Запад" вглубь страны для "снижения напряженности".