Країни НАТО відпрацювали посадки бойової авіації на трасах у Фінляндії та Швеції

Країни-члени НАТО провели навчання на автомагістралях у Фінляндії та Швеції, продемонструвавши тактику маневреного застосування бойової авіації.

Про це повідомили в Об’єднаному повітряному командуванні НАТО, пише "Європейська правда".

У Фінляндії з 26 по 30 травня проходять навчання JPH, в яких беруть участь понад 20 літаків країн-членів НАТО і майже 2 тисячі військовослужбовців.

Уперше до JPH було включено етап Baana, під час якого бойові літаки – зокрема, фінські F/A-18 Hornet і навчальні Hawk – здійснювали злети та посадки на ділянці автомагістралі E75 поблизу авіабази Тіккакоскі в Ювяскюля.

До цього етапу уперше долучилися ВПС Нідерландів: багатоцільові винищувачі п’ятого покоління F-35A Lightning II здійснювали маневри на шосе. Нідерландські F-35 також інтегрувалися з фінськими F/A-18, що підсилило взаємодію між винищувачами четвертого та п’ятого покоління.

Паралельно в Швеції проходили навчання з коротких злітно-посадкових маневрів на закритих дорогах: військово-транспортні літаки C-130 Hercules з ВПС Швеції, Норвегії та спільного німецько-французького підрозділу BATS здійснювали злети і посадки на обмежених ділянках доріг.

Ці навчання підкреслюють відданість НАТО концепції ACE, яка дозволяє швидко переміщати війська і ускладнює завдання противнику. Така мобільність підсилює регіональну обороноздатність, адаптивність та стримування загроз.

Діючи з несподіваних місць і зміцнюючи регіональні зв'язки, сили НАТО посилюють свою здатність стримування і боєготовність.

Нагадаємо, у Литві на травень призначили військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.

Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".