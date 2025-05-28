Білорусь перенесе основні маневри навчань "Запад" вглиб країни для "зниження напруженості"

Білорусь вирішила "знизити параметри" спільних із Росією військових навчань "Запад" та перенести основні маневри від західних кордонів – вглиб країни.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише "Європейська правда".

Хренін заявив, що військові навчання "Запад" "не спрямовані проти кого-небудь", а перенесення його основних маневрів вглиб території Білорусі від західних кордонів "свідчить про готовність до діалогу і зниження напруженості в регіоні".

"Ми прийняли рішення про зниження параметрів навчання "Запад" і перенесення його основних маневрів вглиб території Республіки Білорусь від західних кордонів", – сказав він.

За словами міністра оборони країни, за інтенсивністю і масштабами навчання "Запад" "завжди були неспівставні з тими заходами оперативної та бойової підготовки, які проводять у Європі держави-члени НАТО".

Він зазначив, що "вже традиційно сам факт його проведення викликає шаблонні домисли з боку представників військово-політичного керівництва окремих європейських держав."

За його словами, таким рішенням Білорусь "вкотре не тільки словом, а й ділом підтверджує свою готовність до діалогу, компромісів і зниження напруженості".

"Робимо це, відверто кажучи, не сподіваючись на конструктивну реакцію у відповідь. Робимо це більшою мірою для демонстрації нашим союзникам і партнерам у всьому світі істинно миролюбної позиції Республіки Білорусь", – додав Хренін.

Як відомо, РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, з приводу можливих ненавмисних інцидентів.

Наприклад, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти під час таких навчань.

Проте, глава Генерального штабу Збройних сил Литви Ремігіюс Балтренас заявив, що російсько-білоруські масштабні спільні військові навчання не будуть "більшими або загрозливішими", ніж чотири роки тому.

А нещодавно стало відомо, Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.