Латвія заборонила вʼїзд Козловському на невизначений строк

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розпорядилась заборонити вʼїзд до країни російському актору Данилі Козловському, який у 2015 році незаконно відвідував окупований Крим.

Відповідне розпорядження було опубліковане на сайті МЗС Латвії в четвер, пише "Європейська правда".

Очільниця зовнішньополітичного відомства Латвії ухвалила рішення про заборону вʼїзду для Козловського відповідно до закону про імміграцію і внесла росіянина до переліку небажаних осіб.

Окрім Козловського, Браже також оголосила персоною нон грата в Латвії російського репера Вадима Мотильова (Slimus). Заборона на вʼїзд, як зазначається, діє на невизначений термін.

Підстав для оголошення заборони МЗС Латвії не називає, але з повідомлення випливає, що Козловський і Мотильов могли бути запрошені на якийсь захід на латвійській території.

"Міністерство ще раз закликає організаторів публічних заходів завжди ретельно перевіряти репутацію та поведінку запрошених гостей, враховуючи та поважаючи принципову підтримку Латвією територіальної цілісності України", – ідеться в повідомленні.

Як відомо, Данила Козловський у 2015 році брав участь у зйомках в окупованому Криму, куди потрапив у порушення українського законодавства, а Slimus неодноразово давав на півострові концерти.

Наприкінці квітня також стало відомо, що російська співачка Крістіна Орбакайте і сербсько-хорватський музикант Горан Брегович були включені до списку небажаних осіб і їм заборонили в'їзд до Латвії.

Орбакайте хоче судитись.