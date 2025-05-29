Латвия запретила въезд Козловскому на неопределенный срок

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже распорядилась запретить въезд в страну российскому актеру Даниилу Козловскому, который в 2015 году незаконно посещал оккупированный Крым.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте МИД Латвии в четверг, пишет "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Латвии приняла решение о запрете въезда Козловскому в соответствии с законом об иммиграции и внесла россиянина в список нежелательных лиц.

Кроме Козловского, Браже также объявила персоной нон грата в Латвии российского рэпера Вадима Мотылева (Slimus). Запрет на въезд, как отмечается, действует на неопределенный срок.

Оснований для объявления запрета МИД Латвии не называет, но из сообщения следует, что Козловский и Мотылев могли быть приглашены на какое-то мероприятие на латвийской территории.

"Министерство еще раз призывает организаторов публичных мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, учитывая и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, Даниил Козловский в 2015 году участвовал в съемках в оккупированном Крыму, куда попал в нарушение украинского законодательства, а Slimus неоднократно давал на полуострове концерты.

В конце апреля также стало известно, что российская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович были включены в список нежелательных лиц и им запретили въезд в Латвию.

Орбакайте хочет судиться.