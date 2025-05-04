Російська співачка Орбакайте збирається судитись з Латвією

Російська співачка Крістіна Орбакайте висловила обурення через рішення Латвії заборонити їй в'їзд та пообіцяла подати до суду.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Співачка написала, що латвійська заборона – не просто рішення проти артиста, "але і порушення міжнародних норм і принципів, на яких будується сучасний світ".

"Я все життя присвятила сцені. Моя творчість – поза політикою. Я ніколи не підтримувала і не брала участі в політичних конфліктах. Я завжди говорила мовою музики, театру і мистецтва", – заявила Орбакайте.

Вона сказала, що "мистецтво не знає кордонів, а музика – не зброя".

"Я не маю наміру здаватися і буду відстоювати своє право в судовому порядку виступати перед своєю аудиторією. Це питання не тільки особистої справедливості, але й принципу: у мистецтва не повинно бути кордонів", – написала співачка.

Російська співачка Крістіна Орбакайте і сербсько-хорватський музикант Горан Брегович були включені до списку небажаних осіб і їм заборонили в'їзд до Латвії.

Обидва ці музиканти планували влітку 2025 року виступати в країні.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс пояснив рішення включити обох музикантів до "чорного списку" побоюваннями з боку спецслужб.

Орбакайте після окупації Росією Криму давала концерти на півострові. Вона також брала участь у різних пропагандистських заходах Росії.

Нещодавно у Литві обурилися через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт Крістіни Орбакайте.

Згодом литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди.