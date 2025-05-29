У Франції анонсували посилення обмежень на паління у громадських місцях

В уряді Франції анонсували суттєве розширення переліку громадських місць, де заборонено паління.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністерка праці й охорони здоров’я Катрін Вотрен заявила, що уряд у рамках політики протидії тютюновій залежності розширить перелік громадських місць, де заборонено паління.

"Там, де є діти, тютюну не має бути. Вже з 1 липня пляжі, громадські парки й сади, пришкілька територія, зупинки, спортмайданчики по всій Франції мають стати простором без тютюну", – заявила міністерка.

"Щорічно одна з десяти смертей пов’язана з тютюновою залежністю. Куріння вбиває у Франції 75 тисяч людей, це більш як 200 смертей на день. Це найперша причина смертності, якій можливо запобігти", – наголосила вона.

За її словами, деталі проєкту ще доопрацьовуються – зокрема, периметр навколо навчальних закладів, де не можна буде палити.

Проєкт не стосується електронних сигарет, але у цій сфері також є ініціативи.

В Іспанії також анонсували розширення переліку громадських місць, де заборонено палити як традиційні цигарки, так і вейпи.