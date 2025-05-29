В Іспанії хочуть розширити заборону на паління у громадських просторах

В уряді Іспанії готуються розширити перелік громадських місць, де заборонено палити як традиційні цигарки, так і вейпи.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров’я Іспанії підготувало законопроєкт, яким пропонують розширити перелік місць із забороною паління.

До наявних зон з обмеженнями пропонують додати тераси, автобусні зупинки, транспортні засоби, якими перевозять працівників компаній/підприємств, університетські студмістечка, пришкільні майданчики, комунальні басейни та громадські простори для дозвілля.

Заборона поширюється на будь-які вироби з традиційним тютюном та електронні цигарки.

У міністерстві зазначили, що це важливо для забезпечення здорового і комфортного простору для усього населення та захисту вразливих груп, як діти і вагітні жінки.

"Ці нововведення – про визнання, що кожен має право не дихати димом без власного на те бажання", – зазначили у відомстві, висловивши сподівання, що проєкт вдасться ухвалити швидко.

Нагадаємо, румунський парламент у 2024 році остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових паучів.

Сейм Польщі у травні ухвалив закон про заборону продажу всіх видів електронних сигарет неповнолітнім.

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