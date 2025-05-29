Во Франции анонсировали ужесточение ограничений на курение в общественных местах

В правительстве Франции анонсировали существенное расширение перечня общественных мест, где запрещено курение.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен заявила, что правительство в рамках политики противодействия табачной зависимости расширит перечень общественных мест, где запрещено курение.

"Там, где есть дети, табака не должно быть. Уже с 1 июля пляжи, общественные парки и сады, пришкольная территория, остановки, спортивные площадки по всей Франции должны стать пространством без табака", – заявила министр.

"Ежегодно одна из десяти смертей связана с табачной зависимостью. Курение убивает во Франции 75 тысяч человек, это более 200 смертей в день. Это первая причина смертности, которую можно предотвратить", – подчеркнула она.

По ее словам, детали проекта еще дорабатываются – в частности, каким будет периметр вокруг учебных заведений, где запрещено курить.

Проект не касается электронных сигарет, но в этой сфере также есть инициативы.

В Испании также анонсировали расширение перечня общественных мест, где запрещено курить как традиционные сигареты, так и вейпы.