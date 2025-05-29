У Швейцарії призупинили пошуки людини, що зникла після обвалу льодовика

Операцію з пошуку 64-річного чоловіка, який зник після обвалу льодовика в районі швейцарського села Блаттен напередодні, призупинили з міркувань безпеки.

Таке повідомлення в четвер ввечері поширила поліція швейцарського кантону Вале, де розташоване село, пише "Європейська правда".

Зниклого 64-річного чоловіка шукали від ранку четверга в районі Тенматтен, для операції залучили гірського рятувальника і пʼятьох людей з трьома пошуковими собаками, яких доправили на місце вертольотом Air Zermatt.

"На місці було обшукано завали в пошуках нових підказів про місцеперебування зниклого. Однак пошуки не дали результатів", – додали в поліції Вале.

Операцію вирішили призупинити через нестабільність уламків криги льодовика і скелі та пов'язану з цим небезпеку для рятувальників. Коли будуть відновлені пошукові зусилля, не уточнюється.

Влада швейцарської громади Блаттен раніше повідомила про зникнення безвісти 64-річного місцевого жителя. Чоловіка востаннє бачили в районі Тенматтен якраз у момент обвалу.

28 травня рекордний зсув після обвалу льодовика "поховав" частину села у Швейцарії.

Обвал льодовика та частини гори у Блаттені спричинив повінь, яка практично знищила село.