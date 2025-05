Після обвалу льодовика село у Швейцарії накрила повінь – 90% будинків знищені

Обвал льодовика та частини гори у швейцарській громаді Блаттен, що стався у середу, спричинив повінь, яка практично знищила село.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує швейцарське видання Blick.

За даними регіонального штабу з надзвичайних ситуацій, майже всі будівлі у селі були затоплені або опинилися під завалами.

"На перший погляд, 90% села поховані під селевим потоком", – повідомив місцевий посадовець Штефан Ганцер, коментуючи масштаби трагедії.

Через скупчення каміння та селевих мас потоки річки Лонца і струмка Гізентелла заблокувалися, що спричинило неконтрольоване затоплення території.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa