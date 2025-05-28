Рекордний зсув після обвалу льодовика "поховав" частину села у Швейцарії

У середу в другій половині дня у Швейцарських Альпах відколовся величезний шматок льодовика Бірх, що призвело до обвалу льоду, бруду та каміння на гірське селище Блаттен, яке було завчасно евакуйовано.

Про це повідомляє NZZ, пише "Європейська правда".

Близько 15:30 величезні маси льоду, каміння та породи обвалилися в долину Льоченталь у кантоні Вале. За словами Маттіаса Ебенера з регіонального штабу, льодові й скельні маси дісталися села, пошкоджено кілька будинків. Драматичний момент обвалу було зафіксовано на відео.





Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію – це дозволяє оперативніше залучати рятувальні служби, цивільну оборону та навіть армію.

Частина льодовика залишається нестабільною, існує загроза нових зсувів і селевих потоків. У долині також сталися тимчасові перебої з електропостачанням.

За оцінками експертів, у середу в долину сповзло найбільше льоду та породи з початку спостережень.

Перед обвалом у ніч з 27 на 28 травня було зафіксовано кілька дрібніших зсувів.

Обвал створив природну дамбу, яка може заблокувати річку Лонца. На випадок паводка в долині вже перебуває техніка для прокладання нового русла.

Ще 19 травня місцева влада оголосила евакуацію 283 жителів Блаттена через загрозу обвалів. Люди змогли забрати необхідні речі й залишити домівки за кілька годин. Було евакуйовано й худобу – близько 200 овець.

Причиною активізації зсувів вважають танення снігу на висоті понад 2500 м, що сприяє руху скельних мас. Льодовик подекуди рухався зі швидкістю до 10 метрів на добу.

Ситуація в Блаттені нагадує долю швейцарського муніципалітету Брієнц. Там вже роками схил гори загрожує зсувом і засипанням маленького селища.