В Швейцарии приостановили поиски человека, пропавшего после обвала ледника

Операцию по поиску 64-летнего мужчины, пропавшего после обвала ледника в районе швейцарской деревни Блаттен накануне, приостановили из соображений безопасности.

Такое сообщение в четверг вечером распространила полиция швейцарского кантона Вале, где расположена деревня, пишет "Европейская правда".

Пропавшего 64-летнего мужчину искали с утра четверга в районе Тенматтен, для операции привлекли горного спасателя и пятерых человек с тремя поисковыми собаками, которых доставили на место вертолетом Air Zermatt.

"На месте были обысканы завалы в поисках новых подсказок о местонахождении пропавшего. Однако поиски не дали результатов", – добавили в полиции Вале.

Операцию решили приостановить из-за нестабильности обломков льда ледника и скалы и связанной с этим опасности для спасателей. Когда будут возобновлены поисковые работы, не уточняется.

Власти швейцарской общины Блаттен ранее сообщили о пропаже без вести 64-летнего местного жителя. Мужчину в последний раз видели в районе Тенматтен как раз в момент обвала.

28 мая рекордный оползень после обрушения ледника "похоронил" часть деревни в Швейцарии.

Обвал ледника и части горы в Блаттене вызвал наводнение, которое практически уничтожило деревню.