Наезд автомобиля на толпу в Штутгарте: один погибший, семь раненых

В результате наезда автомобиля на людей в центре города Штутгарт, что на юге Германии, вечером 2 мая пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как заявили поздно вечером в пятницу в прокуратуре и полиции Штутгарта, по меньшей мере восемь человек в результате инцидента получили ранения, трое из них тяжелые.

Позже правоохранители сообщили, что 46-летняя женщина скончалась от полученных травм.

По данным органов здравоохранения Штутгарта, среди пострадавших – пятеро детей.

Напомним, инцидент произошел около 18:00 по местному времени в центре Штутгарта. Автомобиль Mercedes въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе в направлении трамвайной остановки.

В полиции считают, что наезд не был целенаправленным, и квалифицировали инцидент как дорожно-транспортное происшествие. Водителя Mercedes, 42-летнего мужчину, задержали и допросили.