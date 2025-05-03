Разведка Британии: РФ в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины

Разведка Министерства обороны Великобритании отметила тенденцию дальнейшего роста числа потерь российских сил в войне против Украины в 2025 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре от 3 мая.

Британская разведка оценила общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году примерно в 950 тысяч погибших и раненых.

При этом за первые четыре месяца 2025 года Россия, по оценкам, приведенным в обзоре разведки Великобритании, потеряла примерно 160 тысяч человек.

"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогостоящим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", – говорится в обзоре.

Там также указывают, что потери российских сил в апреле 2025 года остаются в среднем ниже "очень высоких ежедневных показателей" конца 2024 года, но "все еще высоки в общем контексте конфликта".

"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", – подытоживает разведывательное сообщество Минобороны Великобритании.

Ранее разведка Великобритании также рассказывала, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии считают, что Россия продолжает войну на истощение и истощает военные ресурсы Украины, и признаков подготовки к потенциальному перемирию нет.