Китай офіційно натякнув, що відкритий до переговорів зі США про тарифи

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "оцінює пропозицію" про обговорення торговельних відносин, отриману зі США, що стало публічним сигналом готовності Пекіна до переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CCTV.

Речник китайського Міністерства торгівлі у коментарі журналістам у пʼятницю, що США "нещодавно з власної ініціативи надіслали китайській стороні сигнали про готовність почати переговори" з питань торгівлі.

Не уточнюючи характеру цих сигналів, у Пекіні заявили, що "наразі оцінюють" їх.

Водночас там повторили, що й далі вимагають від США "показати свою щирість" і ухвалити кроки для "усунення односторонніх додаткових тарифів".

Тим не менш, публічна заява Міністерства торгівлі Китаю може свідчити про потенційну відкритість Пекіна до торговельних переговорів зі США.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.