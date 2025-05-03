Китай официально намекнул, что открыт к переговорам с США о тарифах

Министерство торговли Китая заявило, что "оценивает предложение" о обсуждении торговых отношений, полученное от США, что стало публичным сигналом готовности Пекина к переговорам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CCTV.

Представитель китайского Министерства торговли в комментарии журналистам в пятницу заявил, что США "недавно по собственной инициативе направили китайской стороне сигналы о готовности начать переговоры" по вопросам торговли.

Не уточняя характера этих сигналов, в Пекине заявили, что "в настоящее время оценивают" их.

В то же время там повторили, что и дальше требуют от США "показать свою искренность" и принять меры для "устранения односторонних дополнительных тарифов".

Тем не менее, публичное заявление Министерства торговли Китая может свидетельствовать о потенциальной открытости Пекина к торговым переговорам с США.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время в последние дни появляются сигналы, что стороны готовы к взаимным уступкам.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.

А СМИ сообщили, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.