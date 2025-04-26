Польські військові повідомили, що російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі в п'ятницю ввечері.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х, передає "Європейська правда".

Оперативний штаб Командування Збройних сил повідомив у суботу вранці, що вчора ввечері російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

"25.04 ввечері російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтійським морем", – йдеться у комюніке.

У війську запевнили, що за польотом російської машини спостерігали військові системи радіолокації польських збройних сил і цивільні системи Польського агентства аеронавігації.

"Чергові сили і засоби протиповітряної оборони залишалися в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", – зазначили у відомстві.

Військові заявили, що характер інциденту вказує на те, що "Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони".

Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, які з квітня заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше піднімали через присутність російського військового літака.

Польща вранці 24 квітня піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України, що є вже стандартною процедурою на такі випадки.