Польша начала военную операцию после провокаций самолетов РФ над Балтией

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о начале новой военной операции, которая должна усилить безопасность и контроль над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Во время церемонии вручения генеральских званий в пятницу Косиняк-Камыш сообщил, что в ответ на инциденты с участием российских самолетов в Балтийском регионе польские Вооруженные силы начали новую операцию.

В рамках операции, которая началась на этой неделе, были развернуты дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования польского воздушного пространства на севере.

Из неофициальной информации PAP следует, что операция предусматривает, среди прочего, перевод дополнительных военных вертолетов из других регионов на базы в регионе Балтийского моря и границы с российской Калининградской областью.

"Это ответ на угрозы, с которыми мы имеем дело, в частности инциденты, касающиеся нас или наших союзников – стран Северной и Балтийской Европы", – сказал глава Минобороны Польши.

В настоящее время военно-воздушные силы стран НАТО участвуют в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой поочередно предоставляют авиацию для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, которые не имеют собственных военно-воздушных сил.

В апреле шведские истребители Gripen, которые заступили на патрулирование воздушного пространства НАТО с территории Польши, впервые поднимались из-за присутствия российского военного самолета.