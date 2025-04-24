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Шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали через літак РФ  

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 10:51 — Марія Ємець

Шведські винищувачі Gripen, які з квітня заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше піднімали через присутність російського військового літака. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Повітряного командування НАТО. 

Шведські Gripen, які залучені до патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі та базуються у Мальборку під Гданськом, здійснили свій перший виліт. 

"Вперше у рамках місії вдосконаленого повітряного патрулювання НАТО шведські Gripen піднялися у повітря через присутність російського літака поруч з повітряним простором НАТО", – зазначили у повідомленні. 

Також додали, що робота шведських пілотів, які чергують разом з британцями, засвідчує "бездоганну інтеграцію". 

Нагадаємо, з квітня шведські винищувачі почали патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі – вперше з моменту вступу країни в Альянс. 

Польща вранці 24 квітня піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України, що є вже стандартною процедурою на такі випадки. 


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Розширення НАТО Швеція Польща
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