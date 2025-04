Шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали через літак РФ  

Шведські винищувачі Gripen, які з квітня заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше піднімали через присутність російського військового літака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Повітряного командування НАТО.

Шведські Gripen, які залучені до патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі та базуються у Мальборку під Гданськом, здійснили свій перший виліт.

For the first time under NATO’s enhanced Air Policing 🇸🇪 Gripen scramble in response to 🇷🇺 aircraft close to NATO airspace



🇸🇪 are currently deployed to Malbork 🇵🇱 alongside the 🇬🇧RAF demonstrating seamless integration, safeguarding the integrity of Allied territory 24/7/365 pic.twitter.com/mwWO2gOtz6