Шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали через літак РФ  

Шведські винищувачі Gripen, які з квітня заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше піднімали через присутність російського військового літака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили на сторінці Повітряного командування НАТО.

Шведські Gripen, які залучені до патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі та базуються у Мальборку під Гданськом, здійснили свій перший виліт.

For the first time under NATO’s enhanced Air Policing 🇸🇪 Gripen scramble in response to 🇷🇺 aircraft close to NATO airspace



🇸🇪 are currently deployed to Malbork 🇵🇱 alongside the 🇬🇧RAF demonstrating seamless integration, safeguarding the integrity of Allied territory 24/7/365 pic.twitter.com/mwWO2gOtz6 – NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) April 24, 2025

"Вперше у рамках місії вдосконаленого повітряного патрулювання НАТО шведські Gripen піднялися у повітря через присутність російського літака поруч з повітряним простором НАТО", – зазначили у повідомленні.

Також додали, що робота шведських пілотів, які чергують разом з британцями, засвідчує "бездоганну інтеграцію".

Нагадаємо, з квітня шведські винищувачі почали патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі – вперше з моменту вступу країни в Альянс.

Польща вранці 24 квітня піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України, що є вже стандартною процедурою на такі випадки.



