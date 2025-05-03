WP: у Трампа планують скорочення в розвідувальних відомствах США

Адміністрація Дональда Трампа планує скоротити персонал Центрального розвідувального управління та інших головних розвідувальних установ США у межах економії федерального бюджету.

Про це від джерел дізналась газета The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією WP, Білий дім повідомив Конгресу про намір скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 людей протягом декількох років і звільнити ще тисячі співробітників з інших підрозділів розвідувального співтовариства США.

Скорочення можуть торкнутись Агентства з питань нацбезпеки, Розвідувального управління Пентагону, Національного розвідувального управління, яке відповідає за розвідувальні супутники, та Національного агентства геопросторової розвідки, яке аналізує супутникові знімки і надає дані про цілі американським військам.

Скорочення штату розвідувальних органів США відбуватиметься протягом декількох років і частково відбудеться за рахунок зменшення найму нових співробітників, зазначає The Washington Post.

За словами джерела WP, з 1200 посад у ЦРУ, які будуть скорочені, трохи більше 500 належать працівникам, які вже подали заяви про достроковий вихід на пенсію.

Центральне розвідувальне управління США не розголошує чисельності своїх співробітників, але, як вважається, вона становить близько 22 тисяч людей.

Масові звільнення працівників відомств, що відповідають за нацбезпеку, в перші тижні роботи другої адміністрації Трампа викликали побоювання, що звільнені працівники можуть стати мішенню Китаю та Росії.

Пізніше у США офіційно попередили, що китайська розвідка може використовувати методи введення в оману для вербування чинних та колишніх працівників американського уряду.