WP: у Трампа планируют сокращения в разведывательных ведомствах США

Администрация Дональда Трампа планирует сократить персонал Центрального разведывательного управления и других главных разведывательных учреждений США в рамках экономии федерального бюджета.

Об этом из источников узнала газета The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

По информации WP, Белый дом сообщил Конгрессу о намерении сократить штат ЦРУ примерно на 1200 человек в течение нескольких лет и уволить еще тысячи сотрудников из других подразделений разведывательного сообщества США.

Сокращения могут коснуться Агентства по национальной безопасности, Разведывательного управления Пентагона, Национального разведывательного управления, которое отвечает за разведывательные спутники, и Национального агентства геопространственной разведки, которое анализирует спутниковые снимки и предоставляет данные о целях американским войскам.

Сокращение штата разведывательных органов США будет происходить в течение нескольких лет и частично произойдет за счет уменьшения найма новых сотрудников, отмечает The Washington Post.

По словам источника WP, из 1200 должностей в ЦРУ, которые будут сокращены, чуть более 500 принадлежат сотрудникам, которые уже подали заявления о досрочном выходе на пенсию.

Центральное разведывательное управление США не разглашает численность своих сотрудников, но, как считается, она составляет около 22 тысяч человек.

Массовые увольнения сотрудников ведомств, отвечающих за нацбезопасность, в первые недели работы второй администрации Трампа вызвали опасения, что уволенные работники могут стать мишенью Китая и России.

Позже в США официально предупредили, что китайская разведка может использовать методы введения в заблуждение для вербовки действующих и бывших сотрудников американского правительства.