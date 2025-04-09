У США попереджають, що Китай намагається вербувати держслужбовців

У США попередили, що китайська розвідка може використовувати оманливі методи для вербування чинних та колишніх працівників американського уряду.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву Національного центру контррозвідки та безпеки США, передає "Європейська правда".

Як зазначається, попередження США надійшло на тлі масових звільнень у федеральних структурах, організованих Міністерством урядової ефективності під керівництвом американського мільярдера Ілона Маска.

У попередженні йдеться, що зовнішні розвідувальні органи, зокрема китайські, орієнтуються на чинних і колишніх працівників уряду США для вербування.

Зазначається, що вони маскуються під консалтингові компанії, корпоративних хедхантерів, аналітичні центри та інші організації в соціальних та професійних мережах.

Центр зазначив, що оманливі онлайн-пропозиції роботи та інші підходи стали складнішими й орієнтованими на осіб з досвідом роботи в уряді США, які шукають нову роботу. Там попередили чинних та колишніх федеральних працівників про такі підходи.

Також було зазначено, що особи, які мають допуск до секретної інформації, зобов'язані захищати її навіть після звільнення з федеральної служби.

У березні Федеральне відомство з питань захисту конституції Німеччини заявило, що німецька влада і компанії повинні краще підготуватися до саботажу і шпигунства з боку державних, напівдержавних і приватних суб'єктів, які діють від імені іноземних спецслужб.

Нещодавно інформували, що у Франції нібито ведуть розслідування проти колишнього пілота винищувача – підозрюють, що він міг передавати деяку таємну інформацію представникам китайських спецслужб.