Премʼєр Молдови проголосував на виборах президента Румунії

Молдовський премʼєр Дорін Речан у суботу, 3 травня, проголосував на виборах президента Румунії, де основний день голосування буде завтра.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Речан написав на Facebook.

Глава уряду Молдови закликав співвітчизників, які мають румунські паспорти, зробити "свій внесок у захист європейського майбутнього громадян по обидва боки Пруту".

"Демократична і сильна Румунія означає і надійного захисника Кишинева в усіх європейських столицях", – додав він.

У Молдові багато громадян також мають румунські паспорти, що пояснюється історичною та культурною близькістю двох держав.

Відповідно, молдовани мають право голосувати на виборах президента Румунії, де закордонні дільниці почали роботу напередодні, 2 травня.

Основне голосування в першому турі президентських виборів в Румунії пройде 4 травня, а в другому – 18 травня.

Фаворитом виборів є лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який має неявну підтримку одіозного Келіна Джорджеску. Водночас опитування показують, що він може програти другий тур.

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