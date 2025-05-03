Премьер Молдовы проголосовал на выборах президента Румынии

Молдавский премьер Дорин Речан в субботу, 3 мая, проголосовал на выборах президента Румынии, где основной день голосования будет завтра.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Речан написал на Facebook.

Глава правительства Молдовы призвал соотечественников, имеющих румынские паспорта, внести "свой вклад в защиту европейского будущего граждан по обе стороны Прута".

"Демократическая и сильная Румыния означает и надежного защитника Кишинева во всех европейских столицах", – добавил он.

В Молдове многие граждане также имеют румынские паспорта, что объясняется исторической и культурной близостью двух государств.

Соответственно, молдаване имеют право голосовать на выборах президента Румынии, где зарубежные участки начали работу накануне, 2 мая.

Основное голосование в первом туре президентских выборов в Румынии пройдет 4 мая, а во втором – 18 мая.

Фаворитом выборов является лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который имеет неявную поддержку одиозного Келина Джорджеску. В то же время опросы показывают, что он может проиграть второй тур.

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