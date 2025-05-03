Зеленський про зустріч з Трампом у Ватикані: "Формат тет-а-тет спрацював"
Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Дональдом Трампом у Ватикані 25 квітня призвела до "найкращої розмови" з усіх, які були до того.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ", про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами в суботу.
Зеленський сказав, що з Трампом у нього у Ватикані відбулась "найкраща розмова з усіх, що були до цього".
"Може, вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", – пояснив він.
На думку глави держави, після зустрічі у Ватикані президент США "почав дивитись на все трішки по-іншому".
Також, за словами Зеленського, він порушив перед Трампом питання додаткових санкцій проти Росії.
"Не буду казати деталі, але те, що він (Трамп. – Ред.) мені сказав, звучить дуже сильно", – додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом 25 квітня у Ватикані є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.
ЗМІ також переповіли деталі зустрічі президентів України та США.