Зеленский о встрече с Трампом в Ватикане: "Формат тет-а-тет сработал"

Президент Владимир Зеленский считает, что его встреча с Дональдом Трампом в Ватикане 25 апреля привела к "лучшему разговору" из всех, которые были до этого.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина" и "Укринформ", об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами в субботу.

Зеленский сказал, что с Трампом у него в Ватикане состоялся "лучший разговор из всех, что были до этого".

"Может, он был самым коротким, но самым содержательным. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", – пояснил он.

По мнению главы государства, после встречи в Ватикане президент США "начал смотреть на все немного по-другому".

Также, по словам Зеленского, он поднял перед Трампом вопрос дополнительных санкций против России.

"Не буду говорить подробности, но то, что он (Трамп. – Ред.) мне сказал, звучит очень сильно", – добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что его встреча с Трампом 25 апреля в Ватикане имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

СМИ также пересказали детали встречи президентов Украины и США.