Україна готує зустріч на рівні радників з нацбезпеки за участю США – Зеленський
Україна хоче провести зустріч радників з питань національної безпеки за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини, які відіграють провідну роль у "мирному процесі" з РФ.
Про це журналістам сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Зеленський розповів про підготовку зустрічей на рівні радників із нацбезпеки, яка стане продовженням останніх переговорів у Лондоні та Парижі минулого місяця.
"Я не готовий зараз назвати дату, оскільки в США відбулися деякі зміни", – сказав президент, маючи на увазі звільнення Майкла Волца.
"Держсекретар Рубіо має повноваження радника з національної безпеки, і я не думаю, що хтось буде чекати на нове призначення", – додав Зеленський.
Він також зазначив, що радники з США, Європи та України перебувають у постійному контакті.
Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. Однак перемовини на рівні міністрів були відкладені, натомість зустрічі відбулись на рівні високопосадовців.
У межах тих зустрічей українська делегація, серед іншого, зустрілась зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом.