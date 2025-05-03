Україна готує зустріч на рівні радників з нацбезпеки за участю США – Зеленський

Україна хоче провести зустріч радників з питань національної безпеки за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини, які відіграють провідну роль у "мирному процесі" з РФ.

Про це журналістам сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Зеленський розповів про підготовку зустрічей на рівні радників із нацбезпеки, яка стане продовженням останніх переговорів у Лондоні та Парижі минулого місяця.

"Я не готовий зараз назвати дату, оскільки в США відбулися деякі зміни", – сказав президент, маючи на увазі звільнення Майкла Волца.

"Держсекретар Рубіо має повноваження радника з національної безпеки, і я не думаю, що хтось буде чекати на нове призначення", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що радники з США, Європи та України перебувають у постійному контакті.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. Однак перемовини на рівні міністрів були відкладені, натомість зустрічі відбулись на рівні високопосадовців.

У межах тих зустрічей українська делегація, серед іншого, зустрілась зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом.