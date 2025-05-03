Украина готовит встречу на уровне советников по нацбезопасности с участием США – Зеленский

Украина хочет провести встречу советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии, которые играют ведущую роль в "мирном процессе" с РФ.

Об этом журналистам сказал президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский рассказал о подготовке встреч на уровне советников по нацбезопасности, которая станет продолжением последних переговоров в Лондоне и Париже в прошлом месяце.

"Я не готов сейчас назвать дату, поскольку в США произошли некоторые изменения", – сказал президент, имея в виду увольнение Майкла Волца.

"Госсекретарь Рубио имеет полномочия советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Однако переговоры на уровне министров были отложены, вместо этого встречи состоялись на уровне высокопоставленных чиновников.

В рамках этих встреч украинская делегация, среди прочего, встретилась со спецпосланником президента США Китом Келлогом.