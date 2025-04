Українська сторона розповіла про зустріч із Келлогом у Лондоні

Українська делегація під час візиту до Лондона 23 квітня провела зустрічі з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів на Х, що зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом відбувся "конструктивний обмін думками щодо шляху до миру".

"Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети" – підкреслив Сибіга.

