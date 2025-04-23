Українська сторона розповіла про зустріч із Келлогом у Лондоні

Українська делегація під час візиту до Лондона 23 квітня провела зустрічі з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів на Х, що зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом відбувся "конструктивний обмін думками щодо шляху до миру".

"Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети" – підкреслив Сибіга.

Our delegation including @AndriyYermak and @rustem_umerov had a day of active diplomatic work in London.



We had three important meetings: a bilateral meeting between Ukrainian and British foreign and defense ministers @DavidLammy @JohnHealey_MP, a multilateral meeting with… pic.twitter.com/Ea9RUGLJgo – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 23, 2025

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що українська делегація наголосила: "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".

"Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності", – додав Єрмак.

Він також вказав, що з Келлогом домовилися "продовжувати діалог та регулярні контакти".

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.