ЗМІ: на переговорах у Лондоні Францію та Німеччину представлять дипрадники

На переговорах в Лондоні щодо врегулювання війни в Україні, які пройдуть 23 квітня на рівні високопосадовців, Францію та Німеччину представлятимуть дипломатичні радники лідерів цих держав.

Про це стало відомо "Суспільному", пише "Європейська правда".

За його даними, Францію представлятимуть дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а також – політичний директор МЗС Франції Фредерік Мондолоні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сьогодні перебуває в Іраку з офіційним візитом. Як стверджується, він не скасував візит до Лондона, його візит до Іраку був завчасно запланований.

Німецьку сторону представлятиме радник з питань зовнішньої та безпекової політики Єнс Пльотнер. Він представ Німеччину і на зустрічі в Парижі минулого тижня.

Раніше МЗС Британії підтвердило, що переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти у середу в Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, відкладаються.

Натомість відбудуться перемовини між високопосадовцями США, Британії, Франції, Німеччини та України.

Напередодні стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість приїде спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

Згодом у ЗМІ надійшла інформація, що приїзд до Лондона, імовірно, скасують і міністри закордонних справ Франції та Німеччини.