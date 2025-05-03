Зеленський про можливий вихід США з переговорів: упевнений, Європа буде поруч

Президент Володимир Зеленський заявив про сигнали, які вказують на можливий вихід США з переговорів про "мир" між Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з журналістами в суботу.

Зеленський вказав на складність досягти домовленості про припинення вогню з Росією.

"Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, – як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire (припинення вогню. – Ред.), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з русскімі залишилися сам на сам", – додав він.

Водночас він висловив упевненість, що Європа "буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані".

Раніше цього тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

Цю ж позицію нещодавно підтвердила речниця Держдепу Теммі Брюс.