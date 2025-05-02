У Держдепі кажуть, що США змінять підхід до спроб зупинити війну між РФ та Україною

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 1 травня сказала речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Початкове питання до речниці стосувалося можливості запровадження додаткових санкцій проти тих, хто допомагає Росії, про готовність до чого натякав Трамп.

Теммі Брюс відповіла, що Трамп прагне діяти передусім дипломатичним шляхом, а також "знає, що є більше частин світу, і всьому світу потрібно приділяти певну увагу".

Вона нагадала слова держсекретаря Марко Рубіо про те, що США планують "змінити підхід" до своїх спроб наблизити завершення російсько-української війни.

"Методологія того, як ми робимо свій внесок у це, зміниться, ми не будемо посередниками. Це те, про що я згадувала у вівторок. Характер того, як це зміниться – це те, що ми все ще віддані цій справі і прагнемо зробити та робимо те, що можемо, – сказала Брюс. – Але ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей, це тепер між двома сторонами".

"І зараз час, коли їм треба презентувати і розвинути конкретні ідеї про те, як закінчити цей конфлікт. Це буде їхнім завданням", – додала речниця.

Нагадаємо, у вівторок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

Перед тим Рубіо заявив, що поточний тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.