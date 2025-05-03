Зеленский о возможном выходе США из переговоров: уверен, Европа будет рядом

Президент Владимир Зеленский заявил о сигналах, которые указывают на возможный выход США из переговоров о "мире" между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу.

Зеленский указал на сложность достижения договоренности о прекращении огня с Россией.

"Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций, – как это будет сложно. И поэтому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire (прекращении огня. – Ред.), некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один", – добавил он.

В то же время он выразил уверенность, что Европа „будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны".

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

Эту же позицию недавно подтвердила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.