США заявили про успішне випробування системи запуску гіперзвукової зброї

Військово-морські сили США заявили, що успішно випробували морську систему запуску гіперзвукових ракет на космодромі Канаверал у штаті Флорида.

Про це напередодні, 2 травня, оголосив Пентагон, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони США стверджує, що випробування стали першим запуском ракети з можливістю швидкого удару, що використовує технологію холодного запуску.

Технологія передбачає викид ракети з платформи корабля перед запалюванням, що дозволяє активувати її на безпечній відстані. Її планують застосовувати в гіперзвукових ракетах морського базування ВМС США.

"Швидкість, дальність і живучість гіперзвукових озброєнь є ключовими для інтегрованого стримування Америки", – прокоментував міністр Військово-морських сил США Джон Фелан.

Випробування гіперзвукової зброї з боку США мають на меті надолужити відставання в цих технологіях від Росії та Китаю.

Існують докази, що російська сторона використала гіперзвукову ракету "Кинджал" для ударів по Україні, і щонайменше одна така ракета була збита за допомогою установки Patriot.

На початку року президент США Дональд Трамп повторив свою минулу заяву про те, що Росія вкрала план створення гіперзвукових ракет за часів адміністрації Барака Обами.