США заявили об успешном испытании системы запуска гиперзвукового оружия

Военно-морские силы США заявили, что успешно испытали морскую систему запуска гиперзвуковых ракет на космодроме Канаверал в штате Флорида.

Об этом накануне, 2 мая, объявил Пентагон, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны США утверждает, что испытания стали первым запуском ракеты с возможностью быстрого удара, использующей технологию холодного запуска.

Технология предусматривает выброс ракеты с платформы корабля перед зажиганием, что позволяет активировать ее на безопасном расстоянии. Ее планируют применять в гиперзвуковых ракетах морского базирования ВМС США.

"Скорость, дальность и живучесть гиперзвуковых вооружений являются ключевыми для интегрированного сдерживания Америки", – прокомментировал министр Военно-морских сил США Джон Фелан.

Испытания гиперзвукового оружия со стороны США имеют целью наверстать отставание в этих технологиях от России и Китая.

Существуют доказательства, что российская сторона использовала гиперзвуковую ракету "Кинжал" для ударов по Украине, и по меньшей мере одна такая ракета была сбита с помощью установки Patriot.

В начале года президент США Дональд Трамп повторил свое прошлогоднее заявление о том, что Россия украла план создания гиперзвуковых ракет во время администрации Барака Обамы.