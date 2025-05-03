США заявили об успешном испытании системы запуска гиперзвукового оружия
Военно-морские силы США заявили, что успешно испытали морскую систему запуска гиперзвуковых ракет на космодроме Канаверал в штате Флорида.
Об этом накануне, 2 мая, объявил Пентагон, пишет "Европейская правда".
Министерство обороны США утверждает, что испытания стали первым запуском ракеты с возможностью быстрого удара, использующей технологию холодного запуска.
Технология предусматривает выброс ракеты с платформы корабля перед зажиганием, что позволяет активировать ее на безопасном расстоянии. Ее планируют применять в гиперзвуковых ракетах морского базирования ВМС США.
"Скорость, дальность и живучесть гиперзвуковых вооружений являются ключевыми для интегрированного сдерживания Америки", – прокомментировал министр Военно-морских сил США Джон Фелан.
Испытания гиперзвукового оружия со стороны США имеют целью наверстать отставание в этих технологиях от России и Китая.
Существуют доказательства, что российская сторона использовала гиперзвуковую ракету "Кинжал" для ударов по Украине, и по меньшей мере одна такая ракета была сбита с помощью установки Patriot.
В начале года президент США Дональд Трамп повторил свое прошлогоднее заявление о том, что Россия украла план создания гиперзвуковых ракет во время администрации Барака Обамы.