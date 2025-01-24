Трамп звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет

Президент США Дональд Трамп повторив свою минулу заяву про те, що Росія вкрала план створення гіперзвукових ракет за часів адміністрації Барака Обами.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, яке вийшло у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що "Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас".

"Якась погана людина дала їм проєкт", – сказав він, додавши, що Сполучені Штати матимуть надгіперзвукові ракети, "що навіть на крок краще".

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Він також пообіцяв, що "ми запустимо їх досить скоро".

Трамп говорив про крадіжку і раніше. У 2023 році він заявив прихильникам, що Росія вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".

Кремль тоді відповів на ці заяви, заявивши, що "у нас є власна ракета, чудова ракета".

У минулому ексрадник Трампа Джон Болтон також заявляв, що російська сторона вкрала багато технологій у США, в тому числі і для створення гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, 23 січня Трамп підтвердив наміри зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним, назвавши метою такої зустрічі припинення війни в Україні.